Piano piano, una storia di ultimi nella Napoli da scudetto

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Un tratto di soprelevata in costruzione minaccia dall'alto un caseggiato di Capodichino nella Napoli del 1987 alla vigilia dello scudetto. Qui, tra queste quattro case, un microcosmo di degrado e povertà si trova costretto ad andare via. Ma dove? Si svolge qui PIANO PIANO, l'intensa opera prima low budget di Nicola Prosatore, già a Locarno e ad Alice nella Città e ora in sala dal 16 con I Wonder Pictures.

Il film racconta appunto di questa minaccia di sgombero che inevitabilmente accelera, fa da volano, alla vita dei protagonisti. Sicuramente accelera la vita di Anna (Dominique Donnarumma), tredicenne con tanta voglia di diventare grande e che suona il piano, ma solo per soddisfare il desiderio di riscatto della madre Susi (Antonia Truppo). C'è poi l'incontro tra Anna e il coetaneo Peppino (Giuseppe Pirozzi), incaricato dal boss di quartiere (Lello Arena) di occuparsi di un latitante (Antonio De Matteo) tenuto nascosto in una cascina, a cui si arriva attraverso un buco nel muro coperto da un poster di una Samantha Fox seminuda. Un passaggio emblematico per la ragazzina, che si ritrova spesso ad accompagnare Peppino dal latitante, per un possibile quanto inevitabile salto dall'adolescenza all'età adulta, dai rossetti rubati alla madre messi di nascosto, alla scoperta dei veri desideri del suo corpo.

Nonostante quello di PIANO PIANO sia un mondo alla deriva, di sconfitti, di gente che vive ai margini, resta però pieno della bellezza della verità, grazie anche all'efficace utilizzo di uno scarno dialetto napoletano.

"È un film iniziato dieci anni fa - spiega oggi a Roma Antonia Truppo che ha anche scritto la sceneggiatura insieme al regista -. Avevo raccontato la mia personale storia a Prosatore e lui mi ha subito detto: 'Scrivila, sarà il mio primo film'".

Dice il regista: "È un film di crescita consapevole, di formazione, con una ragazzina piena di brufoli che vive in un castello che sta per essere espugnato da un esercito che vuole sgomberarlo".

L'uso del dialetto stretto, spiega poi Prosatore, regista di serie tv come WANNA, docuserie su Wanna Marchi: "Era necessario per dare maggiore realismo a questo film fatto in maniera sartoriale con un low budget". (ANSA).