Oscar: Lady Gaga non ci sara', ma tornano i 'tecnici'

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Troppo impegnata sul set del suo prossimo film, Lady Gaga non sara' domenica notte sul palco del Dolby Theater per cantare Hold My Hand, la sua canzone candidata agli Oscar da Top Gun: Maverick. Questa una delle novità emerse durante una conferenza stampa di Glenn Weiss, il produttore esecutivo della prossima notte delle stelle. "Gli altri artisti in cinquina per la migliore canzone originale hanno confermato", ha detto Weiss, ma "Gaga sta girando un film", ha aggiunto riferendosi a Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix. "Non ce l'avrebbe fatta a mettere insieme una performance del calibro a cui è abituata, così si e' tirata indietro". E' stata una sorpresa alla rovescia da parte della cantante vincitrice di un Oscar nel 2019 per la ballata Shallow da E' Nata una Stella. La partecipazione di Gaga era rimasta in sospeso fino all'ultimo: ora la doccia fredda.

Resteranno a intrattenere i 3.400 vip di Hollywood gli altri quattro finalisti: Rihanna, reduce dal successo del Super Bowl, con Lift me Up da Black Panther: Wakanda Forever, Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava con Naatu Naatu dall'indiano Rrr, David Byrne con Stephanie Hsu e Son Lux per This is a Life da Everything Everywhere All At Once, e Diane Warren e Sofia Carson con Applause, quest'ultimo brano da Tell It Like a Woman, il film prodotto dall'italiana Chiara Tilesi della non profit We Do It Together con Iervolino Lady Bacardi Entertainment. Se Gaga non ci sara', tornano invece i 'tecnici' del cinema: estromessi l'anno scorso per 'snellire' la diretta tra mille polemiche, gli artigiani di Hollywood tra cui truccatori, parrucchieri e tecnici del suono avranno il loro spazio nella trasmissione condotta da Jimmy Fallon che potrebbe cosi' sforare le tre ore di rito. Tra le altre novita' annunciate da Weiss, che ha diretto sette precedenti cerimonie e 21 premi Tony, c'e' la presenza sul red carpet di interpreti nella lingua dei segni sul red carpet. E se anche Will Smith sara' assente, dello Slapgate del premio Oscar per King Richard - Una Famiglia vincente si parlera' all'inizio della cerimonia: "Affronteremo la cosa e passeremo oltre", ha detto la producer esecutiva Molly McNearney. (ANSA).