Hollywood Reporter sbarca a Roma, direttrice Concita De Gregorio

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - The Hollywood Reporter, uno dei principali brand mediatici nel mondo dell'intrattenimento, lancia la sua prima edizione europea in quasi cento anni di storia. Con il suo debutto italiano, The Hollywood Reporter Roma sarà una piattaforma multimediale con un sito web, una rivista cartacea e una rete di community che promuoveranno ed evidenzieranno le esperienze locali, gli eventi nazionali ed europei, rivolti al mercato globale. Brainstore Media, editore italiano e parte di Artmediamix guidato da Gian Marco Sandri, è leader nella comunicazione digitale e globale, oltre che degli eventi trasmessi in diretta.

"Avevamo la necessità di creare una partnership internazionale con un brand autorevole per presidiare uno spazio di mercato dell'editoria dell'entertainment che esiste e segue un trend esponenziale come quello dello sviluppo delle piattaforme di streaming - dichiara Gian Marco Sandri -. Roma è la città del cinema, ha fatto la storia dello spettacolo, dal Colosseo a Cinecittà. La convergenza dei successi italiani nell'arte, nello sport, nella musica e nel cinema ha restituito all'Italia una centralità di cui questo ponte tra Roma e Hollywood vuole essere specchio e motore. Per l'industria dell'intrattenimento e non solo".

Concita De Gregorio guiderà la piattaforma, la cui uscita è prevista per aprile. Secondo De Gregorio, "The Hollywood Reporter Roma mira a promuovere la qualità e la creatività italiana in tutto il mondo, senza vincoli, intercettando i cambiamenti culturali e sociali. Il mezzo audiovisivo è diventato centrale nel processo di conoscenza e di educazione delle nuove generazioni, e continuerà ad esserlo. E' quindi una grande gioia lavorare con uno staff editoriale di giovani e giovanissimi per dare spazio e voce a tutto ciò".

Nekesa Moody, Direttore Editoriale di The Hollywood Reporter, supervisiona le operazioni editoriali del brand negli Stati Uniti. "Ci sono progetti incredibilmente interessanti e innovativi che provengono dall'Italia - afferma -. Siamo entusiasti che De Gregorio sviluppi un'identità autentica, mostrando reportage di grande livello, fotografia e video che i nostri lettori americani hanno imparato ad amare e di cui hanno fiducia". (ANSA).