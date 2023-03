FantaOscar, successo per il fantasy game di Cinecittà

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Un modo divertente, partecipativo, ironico per seguire con la comunità di cinefili di tutta Italia la notte più attesa della settima arte: quella della consegna degli Oscar. È il FantaOscar promosso da CinecittàNews, il fantasy game pensato per confrontarsi sui film di maggior risalto della stagione che, partito dai social nelle scorse settimane, sta riscuotendo un successo di iscrizioni degli utenti in vista dell'appuntamento di Domenica notte dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il meccanismo è semplice. Ci si iscrive al FantaOscar sul profilo Instagram e Facebook di CinecittàNews oppure inviando una mail a news@cinecitta.it entro Venerdì 10 marzo. Basta formulare un pronostico sui premiati della serata, componendo la propria squadra di 5 film.

A tutti i 55 film candidati agli Oscar è stato assegnato un valore da 7 a 1 fantabiglietti. Ogni partecipante ha a disposizione 15 fantabiglietti per creare una squadra composta obbligatoriamente da 5 film. Dopo la serata di premiazione ogni film in lista riceverà un punteggio secondo diversi parametri tra cui: i premi vinti (miglior film, regia, interpreti premi tecnici ecc.). Ma anche diversi bonus e malus legati all'andamento della serata, come la qualità del discorso di premiazione, eventuali gaffes, applausi e risate della platea, la durata dei ringraziamenti o il look del premiato. Tanti spunti diversi per seguire e commentare lo show in tempo reale con tutti i partecipanti.

Entro il 20 marzo la redazione di CinecittàNews pubblicherà i punteggi ufficiali (e insindacabili) per ogni film.

Sommando i punteggi dei film di ogni squadra si otterrà il punteggio definitivo che sancirà la squadra vincitrice (o le squadre, in caso di ex aequo) del gioco.

L'utente vincitore sarà contattato e annunciato sui social network di CinecittàNews e vincerà la possibilità di pubblicare sul sito la propria personale recensione di uno dei film candidati. (ANSA).