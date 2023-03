Ciak per Improvvisamente a Natale mi sposo con Abatantuono

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Notorious Pictures annuncia l'inizio delle riprese di Improvvisamente a Natale mi sposo secondo capitolo della commedia natalizia per tutta la famiglia che ha debuttato con successo lo scorso dicembre su Prime Video, rimanendo al primo posto dei film più visti per diversi giorni.

Diretto da Francesco Patierno (Improvvisamente Natale, Pater familas, Il mattino ha l'oro in bocca, La gente che sta bene), autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federico Baccomo (La gente che sta bene, Abbi fede) il film mantiene l'ambientazione nelle Dolomiti che questa volta saranno ammantate di neve.

Mancano infatti pochi giorni al santo Natale e tutta la famiglia si sta riunendo come ogni anno nell'hotel di Lorenzo.

Si prospettano delle tranquille e serene feste natalizie, almeno fino a quando Lorenzo (Diego Abatantuono), a tavola, fa un annuncio shock lasciando tutti a bocca aperta, ed in particolare sua figlia Alberta (Violante Placido): si è innamorato e la sua nuova fidanzata a minuti farà il suo ingresso trionfale! Al fianco dei volti noti già presenti nel primo film Diego Abatantuono (Lorenzo), Nino Frassica (Don Michele), Violante Placido (Alberta), Michele Foresta (Otto), delle new entry di grande livello: Carol Alt, che interpreterà Serena, la nuova fiamma di nonno Lorenzo e Stefano Belisari, ovvero Elio di Elio e le storie tese, nei panni di Zandonai il nuovo sindaco del paese, nonché acerrimo nemico di Don Michele, Giacomo il marito di Alberta sarà interpretato da Primo Reggiani e Chiara dalla giovanissima Valentina Filippeschi.

Le riprese si svolgeranno a San Vito di Cadore e dintorni.

(ANSA).