Tra Gucci, Versace, Armani, feste da Oscar

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La settimana degli Oscar a Los Angeles è un delirio di party che fanno leva sulla massa critica di star di Hollywood confluite in città per la notte delle stelle il 12 marzo.

Versace, Gucci, Bulgari, Armani sono alcune delle griffe italiane protagoniste di eventi ai margini degli Academy Award.

Con la casa della Medusa costretta a anticipare di 24 ore, da venerdì a giovedì, la sfilata della prossima collezione autunno inverno a causa del meteo. Location ancora top secret. Donatella è da giorni a LA. Mercoledì 8 marzo è il Bulgari Day: per celebrare i 75 anni della mitica collezione Serpenti la gioielleria romana ha organizzato un cocktail in uno spazio pop up su North Rodeo Drive. A pochi passi di distanza, Gucci Osteria da Massimo Bottura celebra Miley Cyrus, il nuovo volto di Gucci Flora alla vigilia del lancio dell'ottavo album in studio Endless Summer Vacation: attesi Brie Larson, Diane Keaton, Diplo, Lil Nas X, Sabrina Carpenter, Shawn Mendes, Baz Luhrmann e altri. Venerdì 10 screening al Museo dell'Academy per Le Pupille di Alba Rohrwacher e gli altri candidati al miglior corto live.

L'8 marzo intanto è Time che celebra, in occasione della giornata Internazionale della Donna, le sue donne dell'anno: tra questo le candidate Cate Blanchett e Angela Bassett. Frontrunner domenica con undici nomination, Everything Everywhere All at Once dopodomani è il film al centro di una serata di Vanity Fair, mentre sabato la candidata a miglior attrice Michelle Yeoh sarà l'ospite d'onore di una serata da Giorgio Armani. (ANSA).