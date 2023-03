Star Wars, abbandonati progetti per film di Feige e Jenkins

(ANSA) - NEW YORK, 08 MAR - Gli annunciati progetti per nuovi film di 'Star Wars' del produttore Kevin Feige e della regista e produttrice Patty Jenkins (Wonder Woman) non vedranno più la luce. Lo scrive Variety sottolineando anche che per ora Lucasfilm, casa produttrice della saga Guerre Stellari, è impegnata nei progetti televisivi di 'The Mandalorian' e 'Andor'.

Per quanto riguarda Patty Jenkins, nel 2020, la Disney aveva annunciato il suo ingaggio per dirigere 'Rogue Squadron', del franchise di Star Wars. La pellicola, la cui uscita era inizialmente prevista per il 25 dicembre 2023, avrebbe fatto di lei la prima regista donna a dirigere un film della saga. Poi erano stati annunciati dei ritardi e secondo Variety il film non è più in produzione.

Nel caso di Feige, nel 2019 era emerso che il produttore, presidente della Marvel Studio, stava lavorando ad un progetto con Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, tuttavia ora i due sono impegnati con un nuovo film Avengers con possibile uscita nel 2026. Come per Rogue Squadron, quindi, l'ipotetico Star Wars non è più in cantiere.

L'ultimo film della saga, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, risale al 2019. Variety scrive ancora per il candidato più probabile per una nuova pellicola è il regista e attore Taika Waititi. (ANSA).