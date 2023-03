Hugh Jackman, dieta da 8mila calorie per Deadpool 3

(ANSA) - NEW YORK, 08 MAR - Una dieta da oltre 8 mila calorie al giorno per Hugh Jackman. Lo ha rivelato lo stesso attore australiano con un post su Twitter nel quale mostra i suoi muscoli e spiega come si sta preparando a tornare nel ruolo di Wolverine nel film 'Deadpool 3', nuovo capitolo della serie di film sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics.

Nel 2017 Jackman ha interpretato Logan/Wolverine in 'Logan - The Wolverine', diretto da James Mangold, lo stesso regista di 'Wolverine - L'immortale', e nello stesso film interpretava anche il villain X-24, il clone del protagonista. "Bulking - scrive l'attore a proposito di come sta mettendo su massa muscolare - Grazie, chef Mario per l'aiuto che mi dai a rimanere in salute e a nutrirmi in modo corretto mentre mi preparo a diventare di nuovo Wolverine". Una foto mostra che in un solo giorno ha mangiato due bistecche con noodle (1100 calorie), due hamburger di pollo con patate dolci (1000 calorie), persico trota con riso (2000 calorie), salmone chinook della Patagonia con patate (2100 calorie). Non è la prima volta che Jackman fa 'bulking' per Wolverine. Dal 2000 ha interpretato il ruolo in nove diversi film 'X-Men'. (ANSA).