Esce Scream VI, Hayden Panettiere torna come Kirby Reed

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAR - Uno dei film 'Horror' più celebri torna nelle sale cinematografiche. Esce il 9 marzo in Italia, (in Usa il 10), 'Scream VI', diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Si tratta del sesto capitolo della saga cinematografica di 'Scream' e sequel diretto di 'Scream' (2022).

Il cast vedrà di nuovo protagonisti Melissa Barrera (Samantha 'Sam' Carpenter), Jenna Ortega (Tara Carpenter), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), Courteney Cox (Gale Weathers). Dopo 12 anni, ossia da 'Scream IV', torna anche Hayden Panettiere, ancora una volta nel ruolo di Kirby Reed, agente Fbi da Atlanta chiamata a New York per aiutare le autorità dopo che Ghostface ha iniziato a seminare terrore in città. Il nome (faccia di fantasma) viene dalla forma della maschera con cui il serial killer nasconde la sua faccia.

Ricorda anche 'L'urlo' di Munch. "E' stato come tornare a casa - ha commentato Panettiere alla Cbs riguardo al suo ritorno al franchise - il mio cuore è esploso di gioia". (ANSA).