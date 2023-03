Detassis, supportiamo i giovani talenti, future star del cinema

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "L'Accademia del Cinema Italiano - dichiara Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello intervenendo nel dibattito attorno alla professione di interprete e attore - è scesa in campo già nelle scorse settimane con l'annuncio di un percorso inedito di valorizzazione e supporto dei giovani talenti, per gettare le basi della costellazione di star italiane di domani".

L'Accademia, con l'assenso dell'intero Consiglio Direttivo, ha infatti approvato la nascita del nuovo riconoscimento "David di Donatello - Italian Rising Stars" da quest'anno assegnato a Firenze nel mese di dicembre e dedicato alle rivelazioni italiane Under 25, votato da una giuria stabilita dall'Accademia, con apposito regolamento in via di definizione e il contributo di associazioni di casting directors e agenti. Il nuovo premio - aggiunge - nasce dalla collaborazione con la "50 Giorni di Cinema a Firenze", la kermesse di nove grandi festival fiorentini di Cinema internazionale, che si tiene nel capoluogo toscano da settembre a metà dicembre. "Italian Rising Stars", infatti, si sviluppa in un programma di tre anni di lavoro con i talenti selezionati, con una ricetta diversa dalle consuete che potenzi non solo l'aspetto artistico e professionale dei premiati, ragazze e ragazzi in equilibrio di genere, ma anche il loro impatto sul pubblico fuori e dentro lo schermo, attraverso un mix di ingredienti: la scelta del look, la peculiarità della personalità, l'eclettismo e il fascino contemporaneo". (ANSA).