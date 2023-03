Alessandro Preziosi prepara la sua prima regia e racconta Pavese

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Alessandro Preziosi, reduce dal successo della fiction Black Out - Vite Sospese, debutta alla regia cinematografica. L'attore ha in preparazione la realizzazione del film Il carcere tratto dal romanzo di Cesare Pavese, ambientato a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria dove lo scrittore visse dopo essere stato condannato a tre anni di confino.

"E' un progetto a cui tengo particolarmente e a cui sto lavorando da tempo - afferma Preziosi - e sarà la mia prima esperienza come regista cinematografico. L'abitazione dove Pavese scontò un anno di confino prima di essere graziato è rimasta intatta e si respira ancora oggi la solitudine e l'amarezza dello scrittore che proprio lì iniziò Il mestiere di vivere, quel diario puntigliosamente appuntato fino al giorno del suo suicidio. Il carcere ha l'obiettivo di rimettere al centro del nostro pensiero, attraverso l'emozionalità del cinema, l'attualità di Pavese, uno dei più sensibili intellettuali del ventesimo secolo".

Il film è una delle produzioni in cui è coinvolta la Calabria Film Commission. La Calabria accoglierà a partire da quest'anno numerose produzioni nazionali ed internazionali ammesse nel bando di oltre sette milioni di euro promosso in aiuto al settore audiovisivo. (ANSA).