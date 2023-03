Primadonna, giovane pioniera dei diritti femminili

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Ispirato a un fatto vero, avvenuto nella Sicilia anni Sessanta, arriva in sala dall'8 marzo con Europictures PRIMADONNA, sorprendente opera prima di Marta Savina. Di scena il racconto romanzato della storia di Franca Viola che nel 1966 rifiutò il 'matrimonio riparatore', previsto dalle leggi dell'epoca dopo la cosiddetta 'fuitina', contestando al suo rapitore e stupratore di essere stata consenziente.

Bisognerà attendere però il 1981 perché il 'matrimonio riparatore', che estingueva il reato di stupro, venga definitivamente cancellato dal codice penale.

Girato in siciliano stretto (con tanto di sottotitoli), il film, già al London Film Festival e ad Alice nella Città (dove ha vinto il Concorso Panorama Italia), racconta appunto di Lia Crimi (Claudia Gusmano), ventun anni, una ragazza semplice e solida che ama dissodare i campi col padre (Fabrizio Ferracane) e ha una sola debolezza: una simpatia per Lorenzo Musicò (Dario Aita), figlio del boss locale. Quando Lorenzo però la rapisce e la violenta, seguendo il collaudato rituale della 'fuitina', lei non ci sta e lo denuncia ai carabinieri. Da qui iniziano per Lia e la sua famiglia l'inferno del tribunale e la persecuzione da parte di mafiosi e paesani. (ANSA).