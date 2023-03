Disco Boy designato film della Critica dal sindacato Sncci

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Disco Boy, opera prima di Giacomo Abbruzzese premiata con l'Orso d'Argento al 73/o Festival del Cinema di Berlino per il Miglior Contributo Artistico (Silver Bear for an Outstanding Artistic Contribution), è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - SNCCI con la seguente motivazione: "Affidandosi a una struttura narrativa metaforica e a un impianto visivo stilizzato, il regista racconta una storia di sradicamento e simbiosi, in cui la flagranza dei temi della contemporaneità storica si intreccia alla statura morale dei personaggi. Grazie a una sapiente struttura visiva, che definisce in chiave astratta luoghi e figure, il film restituisce un prolifico intreccio di elementi fisici, reali, pulsionali e spirituali." Il film, co-prodotto dall'italiana Dugong Films, è interpretato da Franz Rogowski (Undine, Freaks Out), dall'esordiente Morr Ndiaye, dall'artista attivista Laëtitia Ky e da Matteo Olivetti (La terra dell'abbastanza). La colonna sonora è firmata dalla stella della musica elettronica Vitalic.

Disco Boy è una coproduzione Francia/Italia/Belgio e uscirà al cinema il 9 marzo distribuito da Lucky Red. (ANSA).