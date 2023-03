''L.A., Italia fest'' al via con Ozpetek, Moresco e Warren

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - E' la proiezione speciale del film "I cannibali" di Liliana Cavani (del 1970) ad inaugurare ufficialmente la 18esima edizione del Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival in programma da domenica 5 a sabato 11 marzo al TCL Chinese Theater in Hollywood.

Alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni sarà il regista premio Oscar Bobby Moresco (Crash) insieme alla produttrice Raffaella de Laurentiis a dare il benvenuto agli artisti attesi alla classica kermesse promossa dall'Istituto Capri nel mondo col sostegno della D.g.

Cinema del MiC ed Intesa Sanpaolo, insieme a tanti altri sponsor.

Ferzan Özpetek, Maria Sole Tognazzi, Pippo Mezzapesa, Violante Placido, Max D'Epiro e il costumista Andrea Sorrentino saranno i primi ospiti italiani a calcare il tappeto rosso nel cinema più antico di Hollywood a pochi metri dal Dolby Theatre sede della notte degli Oscar in programma domenica 12. Con loro i premi Oscar Justin Hurvitz (in corsa per la colonna sonora di "Babylon" dopo la vittoria per "La La Land") e Diane Warren, che punta alla "rapida doppietta" (dopo l'Oscar alla carriera ritirato a ottobre 2022) con la canzone "Applause" (interpretata da Sofia Carson per il film "Tell It Like a Woman" prodotto da Ilbe e We Do It Together" rappresentati a Hollywood dai produttori Andrea Iervolino, Monika Bacardi e Chiara Tilesi.

A loro si uniranno l'attore americano Ted Neely ("leggendario" protagonista del film "Jesus Christ Superstar" di Norman Jewison) e l'attore italo-americano dell'anno Frank Grillo interprete di "Lamborghini - The Man Behind The Legend". E poi venerdi 10 all'Istituto Italiano di Cultura (direttore Emanuele Amendola) anche i tre candidati italiani all'Academy Award 2023: Alice Rohrwacher, (Le pupille) Aldo Signoretti (Elvis) e Lorenzo Zurzolo (EO) con loro anche Paolo Genovese, Sabrina Impacciatore, Andrea Pallaoro e Andrea Scarduzio.

100 proiezioni (tra lungometraggi, documentari e corti) programmate tra il TCL Chinese Theater e la piattaforma on line Eventive.org, L.A., Italia Festival 2023 è promosso con il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Consolato Generale d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

