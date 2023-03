Will Smith, un attore bianco mi sputò sul petto

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Alla vigilia degli Oscar 2023 a cui non potrà partecipare dopo lo schiaffo in diretta a Chris Rock per l'infelice battuta sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett, Will Smith è tornato per la prima volta su un palco undici mesi dopo lo Slapgate. "Durante le riprese di Emancipation un attore bianco mi sputò sul petto", ha raccontato l'attore, Academy Award 2022 per Una Famiglia Vincente - King Richard, ai critici afro-americani che lo hanno onorato con un premio assieme al regista Antoine Fuqua.

Quell'incidente, ha spiegato Smith, gli ha fatto veramente capire cosa significasse essere uno schiavo. Non sono giorni facili per Smith, nonostante il ritorno al lavoro dopo lo scandalo: oltre all'esclusione dalla serata di gala degli Oscar dove, per tradizione, avrebbe dovuto consegnare la statuetta al miglior attore protagonista in quanto vincitore dell'edizione precedente, la star di Hitch e La Ricerca della Felicità sta per incassare la prima vera replica all'incidente di Chris Rock, dopodomani in diretta su Netflix dall'Hippodrome Theater di Baltimora. Alcune battute dello speciale di un'ora "Selected Outrage" sono già circolate, tra cui quella secondo cui Rock avrebbe da poco visto Emancipation "solo per il gusto di vedere Smith frustrato".

Quel film, prodotto da Apple, racconta la storia vera di Peter, uno schiavo in fuga, la schiena segnata da una ragnatela di cicatrici in un dagherrotipo dell'epoca commissionato per dimostrare la superiorità della razza bianca. (ANSA).