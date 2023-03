'Preparativi per stare insieme', amore vero o immaginato?

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Amore e immaginazione vivono nella stessa prospettiva, l'uno non può fare a meno dell'altro.

Entrambi nutrono la passione amorosa in ogni sua fase anche, a volte, senza un vero identificabile oggetto. PREPARATIVI PER STARE INSIEME PER UN PERIODO INDEFINITO DI TEMPO di Lili Horvát, film ungherese in corsa per gli Oscar e in sala con Cineclub Internazionale Distribuzione, cavalca tutte queste suggestioni con un impianto narrativo semplice, scarno, del tutto minimalista.

Protagonista Vizi Márta (Natasa Stork) neurochirurgo di quarant'anni, che lascia alle spalle la sua brillante carriera negli Stati Uniti per tornare a Budapest e iniziare una nuova vita con l'uomo che ama. Ha un appuntamento con lui sul Ponte della Libertà che attraversa il Danubio: ma l'uomo, Drexler Janos (Viktor Bodó), manca l'incontro e quando si imbatte casualmente nella donna, mostra di non conoscerla e lei, letteralmente, crolla a terra svenuta. Dopo un iniziale shock molto forte, Márta non capisce se è lei ad essersi immaginata tutto o se è Janos, neurochirurgo come lei, che sta mentendo.

Inizia così anche un percorso di psicanalisi che la metterà di fronte alle sue ossessioni forse derivate da un passato di grande chiusura e rigidità nei confronti degli altri. (ANSA).