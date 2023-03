Luca Bizzarri, doppiatori senza contratto da troppo tempo

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Massima solidarietà con i colleghi doppiatori, anche l'associazione Unita si sta battendo su questo tema. Lavorano senza contratto da troppo tempo". Lo ha detto Luca Bizzarri, a margine della presentazione della terza stagione di Lol: Chi ride è fuori, il comedy show Original italiano, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, disponibile in esclusiva dal 9 marzo su Prime Video.

"I doppiatori sono entrati nella seconda settimana di sciopero - aggiunge l'attrice e doppiatrice Marta Filippi, che è fra i concorrenti del comedy show insieme a Bizzarri, Herbert Ballerina, Fabio Balsamo dei The Jackal, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi - Si chiede la riscrittura del contratto fermo da 15 anni per qualificare un lavoro di grande valore. Chi chiede di vedere un prodotto doppiato lo fa perché considera il doppiaggio italiano un'eccellenza". (ANSA).