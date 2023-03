Cinema: Cuba, omaggio al direttore della fotografia Rotunno

(ANSA) - L'AVANA, 02 MAR - Il direttore della fotografia italiano Giuseppe Rotunno, conosciuto come il 'maestro della luce' e deceduto a Roma nel 2021 all'età di 97 anni, è al centro da oggi al 9 marzo a Cuba di un omaggio basato su una rassegna dei suoi lavori più significativi presentata in un importante cinema dell'Avana.

Fonti dell'Istituto cinematografico cubano (Icaic) hanno annunciato che sono stati programmati "i film più iconici in cui è stato coinvolto Rotunno" e che hanno segnato la stagione del neorealismo italiano.

Fra i tanti capolavori proposti nella capitale cubana, e che riflettono il talento innato di Rotunno, ci sono Amarcord di Federico Fellini e Il gattopardo di Luchino Visconti.

Per quanto riguarda la relazione con quest'ultimo regista, che considerava il suo mentore, il direttore della fotografia intervenne fra gli altri, in Rocco e i suoi fratelli (1960), Le notti bianche, del 1957, tratto dall'omonimo racconto di Fedor Dostoevskij e Lo straniero (1967).

Gli organizzatori della rassegna hanno infine ricordato che l'omaggiato è intervenuto in ben otto film di Fellini. Fra cui, oltre al citato 'Amarcord', Satyricon, Roma, Casanova, Prova d'Orchestra e La Città delle Donne. (ANSA).