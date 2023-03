Al Far East nuovo premio attrae le coproduzioni Asia-Europa

(ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - Con l'obiettivo di attrarre film di alta qualità in fase di sviluppo e offrire loro "una splendida occasione per accrescere il potenziale di coproduzione Asia-Europa", Focus Asia, la sezione industry del Far East Film Festival, e Taicca (Taiwan Creative Content Agency) annunciano il nuovo premio Taicca/Focus Asia Co-production Award. Il riconoscimento, pari a 10mila euro, verrà assegnato al miglior progetto dell'All Genres Project Market.

"Ci auguriamo - dicono da Taiwan - che questo premio possa incentivare ancora di più le relazioni tra Europa e Asia, dando maggiori opportunità di unire progetti e risorse attraverso i canali di Taicca".

"Per questo secondo anno" di collaborazione con Taicca, osserva Sabrina Baracetti, presidente del Festival, "il nostro obiettivo è creare un solido ponte tra Taiwan e l'Europa tramite lo scambio delle nostre culture e dei nostri mercati, strumenti che ci aiuteranno a capire meglio il mondo. Grazie a Taicca accoglieremo a Udine alcuni dei più importanti professionisti del cinema taiwanese, che avranno la possibilità di confrontarsi con altri esperti asiatici ed europei presenti a Focus Asia".

Per dare la possibilità di partecipare al più alto numero di produttori internazionali all'imminente edizione di Focus Asia (Udine, 26-28 Aprile), spiegano gli organizzatori, il termine di presentazione della domanda per All Genres Project Market è stato prorogato fino al 10 Marzo.

Tra i più recenti film di successo con il marchio Focus Asia, ci sono Plan 75 di Hayakawa Chie (selezionato a Focus Asia nel 2019, presentato in anteprima a Cannes 2022 e ora in attesa di uscire nei cinema italiani con la Tucker Film) e Karmalink di Jake Wachtel, selezionato nel 2018 all'All Genres Project Market e poi presentato in anteprima alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia 2021. (ANSA).