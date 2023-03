Woman, 2000 donne di 50 paesi si raccontano

(di Francesca Pierleoni) (ANSA) - ROMA, 01 MAR - Donne vigili del fuoco, pescatrici, capitane d'industria, minatrici, pugili, scrittrici, contadine; capaci di vincere i pregiudizi e il razzismo, ma anche prigioniere di guerra che hanno visto e vissuto degli orrori; mogli che hanno saputo ribellarsi alla violenza dei mariti. Sono solo alcune delle voci, fra le 2000 donne da 50 Paesi che, raccontandosi in prima persona, hanno partecipato al progetto internazionale Woman, un documentario globale sul mondo femminile realizzato da Anastasia Mikova e dal maestro del documentario Yann Arthus-Bertrand (insieme avevano già fatto Human), distribuito da Magnitudo Distribution dal 2 marzo, dopo l'anteprima fuori concorso alla Mostra di Venezia.

Un racconto fatto di storie, volti, occhi, sorrisi, imbarazzi, dolore, risate, corpi che rivelano la propria innata bellezza al di là dell'età o della malattia. Un puzzle sulla vita, che unisce le protagoniste su temi come il lavoro, il modo in cui si vive o non vive, la maternità; il rapporto con il sesso, il matrimonio, l'invecchiare; la guerra; la solitudine.

C'è la contadina russa che descrive il suo amore per il marito, oltre la morte, e la ranchera 58enne prossima alle prime nozze; la donna sudamericana che dai 17 ai 23 anni ha fatto cinque figli perché nessuno le aveva fatto conoscere la contraccezione (il marito era contrario), e la manager e scrittrice di successo, lucida nella sua scelta di dare tutto alla carriera ma anche di aver perso "la formazione di tanti ricordi insieme" a chi amava. Chi racconta la soddisfazione di aver contribuito ad abbattere i muri di pregiudizio ad Harvard, diventando una delle prime donne che si laureavano nella prestigiosa universita' e chi ha trovato la forza di riscoprirsi come donna, anche combattendo un tumore. I due cineasti devolveranno tutti i proventi del film all'associazione che hanno creato ad hoc Woman(s) (Women on media and news - school) il cui obiettivo principale sarà formare ragazze e donne a lavorare nel mondo dei media, in modo da essere capaci loro stesse di raccogliere e trasmettere storie e vite. (ANSA).