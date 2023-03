Nuovo spazio Antonioni a Ferrara, al via affidamento lavori

(ANSA) - FERRARA, 01 MAR - Saranno consegnati domani i lavori per la realizzazione a Ferrara del nuovo Spazio espositivo e di eventi permanente dedicato alla memoria e all'attualità del regista ferrarese premio Oscar Michelangelo Antonioni, che avrà sede nel Padiglione di Arte Contemporanea, con un investimento comunale di 1,75 milioni.

L'eredità del maestro rivivrà in un luogo dedicato posto in una storica palazzina dell'arte, tra pannelli espositivi, centri di proiezione, spazi configurabili in maniera flessibile per rendere la proposta sempre nuova, valorizzando anche il fondo Antonioni, che conserva oltre 47.000 pezzi tra cui film e documentari, fotografie di scena, gli originali delle sceneggiature, la biblioteca e la discoteca del regista, l'epistolario intrattenuto con i protagonisti della vita culturale del secolo scorso (da Roland Barthes a Luchino Visconti, da Andrei Tarkovsky a Giorgio Morandi). Firma del progetto è lo studio romano Alvisi-Kirimoto, d'intesa con un team composto dal sottosegretario e presidente della Fondazione Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, Marco Gulinelli, assessore comunale, ed Enrica Fico, che fu moglie di Antonioni. Curatore è Dominique Païni, già direttore del Cinémathèque française.

"Entriamo nella fase operativa di un percorso di respiro internazionale sviluppato tra Ferrara, Parigi e Roma - spiega l'assessore - che intende creare una 'casa' stabile di cultura cinematografica di altissimo profilo, uno spazio di memoria viva, di formazione, di scoperta e riscoperta, capace di rinnovarsi continuamente generando infinite occasioni attrattive. Un luogo che contribuirà in maniera determinante a fare sempre più di Ferrara una capitale del cinema internazionale, nel segno di un maestro di tutti i tempi della settima arte come Michelangelo Antonioni, patrimonio ferrarese, italiano e mondiale". (ANSA).