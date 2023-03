Nasce Stardust Lab, social house romana per creators del cinema

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Nove giovani creator vivono, studiano e producono contenuti immersi nella magia del cinema in una villa di oltre 1000 mq alle porte di Roma. Un'academy a tutti gli effetti dove imparare e professionalizzarsi sull'arte del cinema, ma non solo. Stardust Lab è anche il primo community channel cross-platform (TikTok, Instagram e YouTube) con focus su Cinema, Serie Tv, Documentari e Animazione che produce contenuti originali 7 giorni su 7. Ad affiancare il percorso formativo dei giovani talent digitali - che quotidianamente seguiranno corsi di recitazione, dizione e storia del cinema - saranno i Direttori Artistici, ovvero i numerosi ospiti d'eccezione tra attori, registi, sceneggiatori e protagonisti dell'industria cinematografica che si alterneranno nella house e che fisseranno obiettivi e "missioni speciali" ai creator. Ad inaugurare la direzione artistica di Stardust Lab saranno i registi Mimmo Calopresti e Cinzia Th. Torrini. I primi 9 creator, con un audience di oltre 22 milioni di follower, che vivranno in Stadust Lab sono: Alessandro Scarpa, Christian D'Aloi, Aurora Celli, Jacqueline Zanetti, Nelson Chuck , George Ciupilan , Francesco Mirabelli, Rachele Santoro , Stephanie Bellarte. "Abbiamo una responsabilità generazionale - racconta Simone Giacomini (Presidente e founder di Stardust) - vogliamo offrire formazione gratuita a un gruppo ristretto di profili che si sono distinti per le loro qualità social e umane e con una spiccata passione e propensione verso il cinema". (ANSA).