La storia dei fratelli Maserati diventerà un film

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Maserati: a racing life": è questo il nome della nuova produzione di ILBE, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, sulla storia dei fratelli Maserati, in particolare Alfieri, Ettore ed Ernesto.

"Siamo orgogliosi di produrre un nuovo film che racconta la storia di un'altra casa automobilistica ambasciatrice del Made in Italy nel mondo", ha commentato Andrea Iervolino, CEO di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. "In "Maserati: a racing life" parleremo di un successo imprenditoriale italiano, come abbiamo già fatto con i film su Lamborghini e Ferrari. Ci tengo a sottolineare che stiamo vivendo un grande momento di fermento, in varie direzioni, e mi auguro di proseguire al meglio insieme al mio team". (ANSA).