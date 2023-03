Cinema:School Experience 3 di Giffoni fa tappa in Basilicata

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - Oltre mille alunni lucani di Montescaglioso (Matera) hanno preso parte oggi alla terza tappa di School Experience 3, il festival itinerante realizzato da Giffoni. Il progetto è attuato nell'ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da ministero della Cultura - Direzione generale per il Cinema e l'Audiovisivo e ministero dell'Istruzione e del Merito. Organizzato in collaborazione con l'associazione CineCreando, diretta da Giuseppe Disabato, l'iniziativa coinvolgerà, fino al 3 marzo, oltre 4mila ragazzi chiamati a valutare lungometraggi e cortometraggi in concorso.

"È straordinario vedervi qui a riempire una sala cinematografica ed è stupendo essere tornati a fare delle attività in presenza con voi che siete gli spettatori e, perché no, anche i registi e gli sceneggiatori del futuro. Sarebbe bello - ha sottolineato il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi - se un domani ci foste voi al nostro posto per valorizzare il cinema in Italia e nel mondo".

Successivamente Giuseppe Disabato, presidente dell'associazione CineCreando ha consegnato al direttore generale di Giffoni una targa in segno di "gratitudine e stima per aver supportato e creduto in Montescaglioso e nella Basilicata".

Ad accogliere la delegazione di Giffoni anche il sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito: "Seguiamo Giffoni da anni, quello che fate è fondamentale. È necessario spiegare ai ragazzi che il mondo non finisce in un piccolo paese e che i confini non esistono quando le passioni sono più forti di tutto".

School Experience continuerà dal 19 al 25 marzo a Nuoro e Tonara (Sardegna) e dal 17 al 21 aprile a Giffoni Valle Piana (Campania), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley. (ANSA).