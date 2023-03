Alice nella città, da D'Artagnan al Prix EU.RO.PA. Jeunesse

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Una proiezione speciale in anteprima di I Tre Moschettieri - D'Artagnan, nuovo, colossale adattamento del capolavoro di Alexandre Dumas, diretto da Martin Bourboulon (nelle sale italiane dal 6 aprile con Notorious Pictures), sarà il primo degli eventi a Roma di "Aspettando Alice - Premiere and Talks" che comprenderà anteprime e incontri nei luoghi più iconici della Capitale e organizzati da Alice nella città (sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni della Festa del Cinema di Roma) con la collaborazione del Comune di Roma.

"Annunceremo la data al più presto, stiamo cercando di avere quella più giusta per avere più membri del cast possibile" spiega all'ANSA Fabia Bettini, codirettrice di Alice nella città con Gianluca Giannelli. Nel cast di D'Artagnan, fra gli altri: Vincent Cassel, François Civil, Eva Green, Louis Garrel, Romain Duris, Pio Marmai, Vicky Krieps e Ralph Amoussou. La proiezione si aggiunge al lancio della prima edizione de Prix EU.RO.PA.

Jeunesse, nuovo premio cinematografico votato da studenti dei licei tra i 15 e i 18 anni e provenienti da Italia e Francia, ideato dall'Associazione Palatine, e da Alice nella Città. Una giuria di 600 giovani decreterà il miglior film italiano e il miglior film francese con un voto incrociato: trecento studenti italiani sceglieranno il miglior film francese e trecento studenti francesi quello italiano. I giurati saranno selezionati tra gli studenti Esabac, i percorsi liceali binazionali che offrono la possibilità di conseguire, contemporaneamente, la maturità italiana e il bac francese. I titoli selezionati per la prima edizione sono: per la Francia, "L'Innocent" di Louis Garrel, "Rodéo" di Lola Quivoron, "Les pires" di Lise Akoka e Romane Gueret; per l'Italia, "Nostalgia" di Mario Martone, "Margini" di Niccolò Falsetti e "Chiara" di Susanna Nicchiarelli.

Ora "stiamo già lavorando anche all'edizione di Alice nella città alla prossima Festa del cinema di Roma - aggiunge Fabia Bettini -. Poi, presto, per gli Oscar, faremo presto un altro annuncio speciale". (ANSA).