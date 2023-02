Sparatoria sul set, tre della troupe fanno causa a Baldwin

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Tre membri della troupe di 'Rust', il western low cost al centro di una tragedia quando un proiettile partito da un'arma che Alec Baldwin teneva in mano ha ucciso la direttrice della cinematografia Halyna Hutchins, hanno fatto causa all'attore e alla produzione per danni riportati sul set.

Ross Addiego, Doran Curtin e Reese Price hanno accusato in tribunale Baldwin e la produzione di negligenza: "Hanno ignorato le regole di sicurezza dell'industria del cinema, prendendo scorciatoie pur di finire il film". I tre erano sul set quando la pallottola letale è partita dall'arma durante le prove di una scena e affermano che l'attore premette il dito sul grilletto, cosa che Baldwin ha ripetutamente negato.

L'attore è sotto processo a Santa Fe per omicidio colposo assieme all'armiera della troupe Hannah Gutierrez-Reed. Addiego, Curtin e Price sostengono che la forza dell'esplosione li ha lasciati disorientati. "Il suono era assordante. Price ha sentito la forza fisica del colpo nello spazio ristretto dove si trovava. Le orecchie gli hanno cominciato a ronzare", si legge nella denuncia che riporta descrizioni analoghe da parte degli altri accusatori. (ANSA).