Byrne, Rihanna, Diane Warren sul palco degli Oscar

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - David Byrne, Rihanna, Diane Warren saranno sul palco degli Academy Awards domenica 12 marzo per la 95/a notte delle stelle. 35 anni dopo l'Oscar per L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, l'ex Talking Head tornerà agli Oscar per presentare il brano This is A Life dei crediti finali di Everything Everywhere All at Once, uno dei cinque candidati al premio per la migliore canzone originale nella 'notte delle stelle'.

La performance di Byrne si aggiunge a quelle annunciate nei giorni scorsi della 14 volte candidata Warren con Applause dal film "di donne per le donne" Tell It Like a Woman e di Rihanna, alla sua prima nomination, con Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever: la pop star non l'ha inserita nello spettacolare concerto di 'mezzo tempo' dell'ultimo Super Bowl che potrebbe aver fatto salire le sue quotazioni tra gli elettori degli Oscar.

La cinquina quest'anno è particolarmente agguerrita: completano le candidature Hold My Hand di Lady Gaga, alla quarta nomination, da Top Gun: Maverick e Naatu Naatu dall'indiano Rrr che ha vinto ai Golden Globe ed è considerato il frontrunner.

(ANSA).