All'asta il mondo di Paul Newman e Joanne Woodward

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Due miti di Hollywood tornano alla ribalta nel loro privato: a giugno Sotheby's accenderà i riflettori su Paul Newman e la moglie Joanne Woodward in un'asta che alza il sipario sul mondo esclusivo di due star sempre restie a condividere la loro vita personale con i media.

Paul è morto nel 2008 a 83 anni, Joanne, che ne ha 93, dal 2007 soffre di Alzheimer. "I nostri genitori hanno dedicato la loro vita a cercare le cose che li ispiravano, sia personalmente che professionalmente o come collezionisti. Speriamo che il pubblico trovi lo stesso piacere che abbiamo avuto noi per decenni in questa collezione che apre uno spiraglio su chi erano veramente fuori dalle luci di Hollywood", si legge in una dichiarazione della famiglia diffusa dalla casa d'aste.

Saranno in tutto 300 oggetti che le due leggende del cinema avevano raccolto in 50 anni di matrimonio nella casa di Westport in Connecticut: cimeli legati alla loro carriera nel cinema tra cui sceneggiature autografate, premi e costumi di scena, ma anche alla passione di Paul per le auto da corsa, foto di famiglia, mobili d'antiquariato e opere di folk art. Non ci saranno gli Oscar (l'Academy vieta di venderli senza vederseli offrire in prelazione per la cifra simbolica di un dollaro), ma i tanti oggetti - afferma Sotheby's - illumineranno i due mondi occupati dalla Woodward e da Newman: quello glamorous della power couple di Hollywood, e l'altro più privato fatto di amici, famiglia e delle iniziative filantropiche a cui i due attori erano dedicati.

Ci sono anche cimeli legati alla passione politica delle due star: lettere autografe e foto di presidenti americani da Jimmy Carter a Bill Clinton, ma anche una selezione di oggetti molto personali, tra cui l'abito e l'anello da sposa di Joanne e, di Paul, una delle tute indossate in una gara automobilistica in Ontario. (ANSA).