Oscar: Everything Everywhere domina ai premi degli attori

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Everything Everywhere All At Once ha fatto man bassa di premi nella serata dei Sag Awards, i riconoscimenti annuali del sindacato degli attori che costituiscono uno degli indicatori piu' affidabili per gli Oscar. Il film dei Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) prodotto da A24 ha vinto per il miglior cast (considerato un precursore per la categoria del miglior film), per la miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh), il miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan) e per Jamie Lee Curtis, best supporting actress.

Brendan Fraser di The Whale (un altro film di A24) ha vinto come miglior attore protagonista. Ha accettato il premio finale (miglior cast) il 94enne patriarca del film, James Hong: "Un tempo Hollywood metteva attori bianchi col nastro adesivo agli occhi nelle parti importanti di asiatici perche' i produttori pensavano che gli asiatici non ci sapevano fare e non funzionavano al box office.

Guardateci adesso!", ha commentato. I premi della Sag arrivano all'indomani di quelli dell'associazione del produttori che aveva egualmente conferito il suo primo premio al film dei Daniel. I Sag hanno assegnato riconoscimenti anche per la tv: tra i vincitori White lotus e Abbott Elementary. (ANSA).