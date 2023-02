Nastri Doc, vince 'La generazione perduta' di Marco Turco

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Per il Cinema del reale il Nastro d'Argento va a LA GENERAZIONE PERDUTA di Marco Turco, mentre per 'Cinema, Spettacolo, Cultura' - oltre al 'Documentario dell'anno' già annunciato, SERGIO LEONE - L'ITALIANO CHE INVENTÒ L'AMERICA di Francesco Zippel, a vincere, ex aequo, sono: ENNIO FLAIANO, STRANIERO IN PATRIA di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi e FRANCO BATTIATO - LA VOCE DEL PADRONE di Marco Spagnoli.

Questi alcuni dei premiati stasera ai Nastri d'argento Doc al cinema Caravaggio di Roma.

Nel palmarès, che apre l'edizione 2023 dei Premi assegnati dai Giornalisti Cinematografici Italiani, troviamo anche la street artist LAIKA che è la 'Protagonista dell'anno' nel documentario di Antonio Valerio Spera Life is (not) a game, presentato in anteprima alla Festa di Roma.

La generazione perduta, il documentario vincitore, è un film che racconta l'Italia degli anni '70 attraverso la storia di Carlo Rivolta che - tra il Movimento '77 e il giornalismo della prima redazione di Repubblica - cominciò ad indagare lo spaccio di eroina anche attraverso la diffusione tra i giovani, finendo poi per esserne vittima: la tragedia della sua morte segnò per sempre la fine di un'epoca in cui le lotte studentesche erano solo voglia di libertà e battaglie per il cambiamento.

Sono stati complessivamente 55 i titoli finalisti in selezione ufficiale - scelti il Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici presieduto da Laura Delli Colli tra i 130, editi nel 2022. (ANSA).