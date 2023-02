Incassi, Ant-Man mantiene la vetta

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La vetta del box office italiano è ancora di 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania', il nuovo film Marvel Studios che incassa 1.127.233 euro per un totale in due settimane di 4.785.195 di euro. Debutto al secondo posto per il cartoon 'Mummie a spasso nel tempo' di Juan Jesus Garcia, una divertente avventura tra l'antico Egitto e l'odierna Londra che ottiene 724.777 euro in quattro giorni. Scende al terzo posto, nella top ten Cinetel del weekend, la commedia di Alessandro Siani 'Tramite Amicizia' con 627.944 euro (in due settimane 2.280.657 euro).

New entry al quarto posto per The Whale di Darren Aronofsky dove troviamo Charlie, un professore di inglese isolato dal mondo e in rotta con la figlia che ottiene 601.297 euro in quattro giorni. E all'ottavo posto entra The Offering di Oliver Park, thriller paranormale ambientato nella comunità chassidica, segnata dalla morte misteriosa di una ragazza, che incassa 158.819 euro in quattro giorni.

Quinto posto per 'Non così vicino' (A man called Otto) di Marc Forster con 408.860 euro in due settimane seguito da 'Laggiù qualcuno mi ama' docu-film di di Mario Martone, toccante omaggio a Massimo Troisi che sale dal ventiduesimo al sesto posto, nella sezione Special alla Berlinale con 250.368 euro. Fa un balzo dal sessantanovesimo al settimo posto 'Romantiche' diretto e interpretato da Pilar Fogliati sulla storia di quattro ragazze, molto diverse fra loro, che vivono a Roma e nei dintorni con 220.829 euro.

Al nono posto 'Gli spiriti dell'isola' con un incasso di 156.778 euro (totale 1.910.745 euro). Chiude la top ten Titanic 25th Anniversary con 83.437 euro nel weekend per un totale di 1.638.566 euro.

Il totale al botteghino italiano dal 23 al 26 febbraio, secondo i dati Cinetel, è di 5.220.960 euro, con un -13% rispetto al precedente week end. (ANSA).