Ted Neeley-Jesus Christ 'Leggenda' a L.A, Italia

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - Sarà assegnato all'attore e cantante Ted Neeley, protagonista di "Jesus Christ Superstar", nell'anno in cui il film di Norman Jewison compie mezzo secolo, il 'Legend Award' di Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival, (5-11 marzo), 18esima edizione delle kermesse con il sostegno del Ministero Italiano della Cultura - Dg Cinema e Intesa Sanpaolo. Ted Neeley che compirà 80 anni nel 2023, ha legato la sua lunghissima carriera al personaggio di Gesù nel musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice divenuto film nel 1973, ruolo che ha continuato a interpretare con successo sul palcoscenico in tournè che lo hanno portato anche in Italia.

"Ted è davvero una leggenda - annuncia Tony Renis, presidente onorario di L.A, Italia - è il volto e la voce di un film che ha segnato le nostre vite. Il suo percorso artistico è eccezionale, da grande rock star". Basti ricordare che partecipò al musical originale di Broadway "Hair" prima di divenire Gesù e ancora essere Tommy Walker nella prima mondiale di "Tommy" dei Who a Los Angeles dove incontrò Norman Jewison. Indimenticabile come il suo amico Carl Anderson-Judas nell'opera rock tra le più amate di sempre, Ted fu nominato al Golden Globe ed è stato trascinatore per decenni di tournèè infinite con la sua voce sempre giovane. Nel cinema ha lavorato anche con Altman e Tarantino". Tante le eccellenze attese al Chinese Theater nel corso del festival che precede la notte degli Oscar: i registi Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese, Carlo Carlei, Maria Sole Tognazzi, l 'attore Frank Grillo ("Lamborghini"), Diane Warren e Sofia Carson ( la canzone 'Applause' è candidata agli Oscar), Violante Placido e Jacqueline Fernandez, premio "Women Excellence Award - In the name of Lina Wertmuller. "L.A., Italia 2023", promosso dall'Istituto Capri nel mondo, è un evento presieduto dal Premio Oscar Bobby Moresco con il patrocinio del Consolato Generale, dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in collaborazione con RS Production, ILBE, Rainbow, Colorado Film e Givova. (ANSA).