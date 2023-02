'La notte del 12' trionfa ai César con sei premi

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - La notte del 12 trionfa ai César, gli Oscar del cinema francese, ottenendo sei premi su dieci candidature: Miglior film, Miglior regia, Miglior attore esordiente (Bastien Bouillon), Miglior sceneggiatura non originale, Miglior attore non protagonista (Bouli Lanners) e Miglior Sonoro.

Presentato in selezione ufficiale all'ultimo Festival di Cannes, il film di Dominik Moll, che racconta le indagini della polizia per un efferato femminicidio, è stato una delle sorprese dell'anno al botteghino francese, con quattro settimane nella top ten degli incassi e oltre 500.000 spettatori, e ha inoltre raccolto delle critiche eccellenti, soprattutto per il modo in cui rilegge la tradizione del noir in chiave femminista.

Premiati i migliori interpreti del cinema francese, a partire da Virginie Efira che ha vinto il premio come Migliore attrice per il suo ruolo in Revoir Paris. Benoît Magimel si è imposto, invece, come Miglior attore per l'interpretazione in Pacifiction - Tourment sur les îles, vincendo il premio per il secondo anno di fila per la prima volta nella storia degli Oscar francesi.

Miglior attrice non protagonista è Noémie Merlant (L'innocent), mentre Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers) è la migliore attrice esordiente. (ANSA).