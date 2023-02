Berlino, Orso d'oro a 'Sur l'Adamant' di Philibert

(ANSA) - BERLINO, 25 FEB - L'Orso d'oro della 73/a Berlinale va al film del regista francese Nicholas Philibert "Sur l'Adamant". "Siete impazziti? È troppo", è stato il primo commento sul palco della Berlinale del regista dopo la vittoria.

"Ho cercato di convertire l'immagine di persone che spesso vengono discriminate e stigmatizzate", ha detto poi leggendo alcune righe dopo aver ricevuto l'orso d'oro per il documentario sul disagio mentale.

Anche se non possiamo identificarci in loro, ha continuato, "possiamo trovare una comune umanità, il sentimento di far parte dello stesso mondo". "Come sapete - ha concluso - le persone più folli non sono quelle che pensiamo lo siano".

L'Orso d'argento per il "contributo artistico" è andato a Helene Louvart che ha diretto la fotografia di "Disco Boy", unico film italiano in gara del regista Giacomo Abbruzzese.

L'Orso d'argento alla migliore interpretazione è andato alla piccola Sofia Otero per "20.000 species de abejas" della regista basca Estibaliz Urresola Solaguren. L'Orso d'argento per il miglior regista è andato al francese Philippe Garrel per il film "Le grand chariot". Infine, l'Orso d'argento gran premio della giuria è andato a "Roter Himmel" (afire) del regista tedesco Christian Petzold. (ANSA).