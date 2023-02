20 anni senza Alberto Sordi, l'omaggio per immagini del Mic

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Oltre 60 anni di carriera, più di 160 film all'attivo, prolifico doppiatore, regista di 19 pellicole e plurivincitore di importanti premi anche internazionali: vent'anni fa, il 24 febbraio, ci lasciava Alberto Sordi, uno dei più grandi attori del cinema italiano. "Ancora oggi l'Albertone nazionale continua a rappresentare la caparbietà, il sarcasmo e i vizi degli italiani", sottolinea il ministero della Cultura sui suoi profili social, allegando un video che celebra Sordi attraverso i materiali dell'Archivio Luce Cinecittà e della CSC - Scuola nazionale di cinema.

"Definito dal regista Ettore Scola 'l'uomo che non ci ha mai permesso di essere tristi', Sordi - ricorda il Mic - non fu solo il comico della commedia all'italiana che fa ridere intere generazioni con film intramontabili come 'Il Marchese del Grillo' e 'Un americano a Roma', ma anche attore drammatico di notevole intensità in pellicole come 'Una vita difficile' o 'Un borghese piccolo piccolo'". (ANSA).