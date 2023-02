Oscar: Academy crea team di "reazione rapida" dopo lo Slapgate

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Per evitare strascichi come quelli che l'anno scorso hanno fatto seguito allo schiaffo in diretta di Will Smith al comico Chris Rock, l'Academy degli Oscar ha messo in piedi un team di "reazione rapida". Lo ha annunciato alla rivista Time il Ceo dell'organizzazione Bill Kramer.

La nuova unita' "ha affrontato tutta una serie di scenari" nella speranza di essere "pronti a tutto", ha detto Kramer: "Dopo quel che e' successo l'anno scorso ci siamo accorti che agli Oscar possono succedere molte cose e ora siamo piu' preparati a reagire".

Nel caso di Smith, l'attore non fu allontanato dalla sala dopo lo schiaffo: pochi minuti dopo l'incidente sali' sul palco per ricevere il suo primo Oscar per King Richard - Una Famiglia Vincente. Ci sono poi voluti giorni prima che l'Academy decidesse quali misure prendere nel caso: nel frattempo Smith si era gia' dimesso dall'organizzazione spuntando quella che avrebbe potuto essere una reprimenda esemplare.

La prossima serata degli Oscar sara' il 12 marzo e Kramer ha detto che avere un padrone di casa come Jimmy Kimmel e' una garanzia che le cose non possano sfuggire di mano. Kimmel "e' abituato a stare in diretta tv", ha detto il Ceo dell'Academy ricordando che nel 2017 il comico fu rapidissimo a reagire quando per errore era stato annunciato che l'Oscar per il miglior film era andato a La La Land. (ANSA).