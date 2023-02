20 anni senza Sordi, Governi racconta Storia di un italiano

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Alla fine degli anni Settanta, dopo aver interpretato il film che idealmente avrebbe potuto chiudere il suo ciclo storico, il tragico Un borghese piccolo piccolo, Alberto Sordi, di cui ricorrono i 20 anni dalla morte il 24 febbraio, realizzò per la televisione un programma che è passato alla storia e che si intitolava appunto "Storia di un italiano", a cui ha partecipato, come suo principale collaboratore, Giancarlo Governi. Fandango Libri per l'anniversario ripropone ALBERTO SORDI STORIA DI UN ITALIANO, il libro scritto da Giancarlo Governi, giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, dirigente Rai e tra i fondatori di RaiDue, oltre che autore e conduttore di trasmissioni di grande successo come Supergulp! La gestazione di "Storia di un italiano", che ebbe una trentina di puntate distribuite negli anni, fu molto laboriosa fino a che, dalla visione dei film di Sordi, ben 149, non fu individuato un fil rouge che legava questo "italiano" a tutti i più importanti momenti della storia del Novecento. Dalla prima guerra mondiale, dove lo troviamo in trincea, al fascismo quando si sveste del frac dell'attore di variété per indossare la camicia nera; passa da una guerra all'altra, fra un armistizio e una liberazione, giù fino al miracolo economico, all'arte di arrangiarsi, per concludere con il volto da belva umana di Un borghese piccolo piccolo, tragica maschera dei nostri giorni.

Una storia, insomma, che Sordi ha raccontato nei suoi trenta anni di cinema con scrupolo, con meticolosità, quasi con accanimento e di cui noi ritroviamo il filo nella sua sterminata opera cinematografica.

Sordi negli ultimi anni della sua vita rimise mano a questo enorme programma e ne fece 36 puntate, per un totale di 45 ore, da destinare a una fondazione per i giovani che si vogliono avviare al cinema. L'autore ha visto per noi le puntate, tutt'ora inedite, le ha studiate e ora le racconta di nuovo in questo libro. "Il libro - dice all'ANSA Governi - è triplo: c'è la storia di Storia di un italiano, quella di Sordi e quella di Italia insieme". (ANSA).