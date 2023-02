Torna festival Cervello sugli 'scherzi della mente'

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Sette film cult per parlare degli 'Scherzi della mente', cioè quei comportamenti apparentemente bizzarri che in realtà possono preludere a patologie anche gravi e che le neuroscienze studiano perchè sono una finestra sul funzionamento del cervello.

Dal 27 febbraio al 5 marzo torna all'Anteo - Palazzo del Cinema di Milano il festival Cervello&Cinema, giunto alla quarta edizione. Nei cinque appuntamenti serali (dal 27 febbraio al 3 marzo) e due al mattino (il 4 e 5 marzo) si parlerà di depressione, schizofrenia, stalking, allucinazioni, esperienze pre-morte, identità in bilico, disagio psichico giovanile e di una malattia difficilmente riconosciuta come tale: l'emicrania.

Quest'ultima viene infatti spesso considerata un semplice mal di testa, un disturbo psicosomatico, quando in realtà rappresenta la terza patologia più diffusa e la seconda più disabilitante del genere umano secondo l'Oms.

Protagonisti saranno nove relatori di prestigio internazionale, scienziati ed esperti, insieme a film capolavori che trattano il tema del disagio mentale, come Blue Jasmine di Woody Allen, The Danish Girl di Tom Hooper, Brivido nella notte di Clint Estwood, Vanilla Sky di Cameron Crowe.

"Il nostro obiettivo - spiega Viviana Kasam, fondatrice di BrainCircleItalia, ideatrice e organizzatrice del festival - è di realizzare eventi che coniughino l'assoluto rigore scientifico a un linguaggio e un format capaci di affascinare il grande pubblico". (ANSA).