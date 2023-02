Julian Sands, dopo cinque settimane ancora disperso in montagna

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Julian Sands, l'attore britannico scomparso cinque settimane fa durante un'escursione sin montagna in California, e' tuttora dato per disperso e le autorita', che continuano le ricerche, hanno annunciato che "stanno facendo di tutto per permettere alla famiglia di raggiungere una conclusione". Diventato famoso nel 1985 accanto a Helena Bonham Carter in Camera con Vista di James Ivory, Sands, che ha 65 anni, e' un appassionato della montagna, e il 13 gennaio, quando non era tornato da una gita sul Mount Baldy, il suo partner di trekking Kevin Ryan si era detto sicuro che qualcosa fosse andato "per il verso storto". Da allora ci sono stati vari tentativi per ritrovarlo, spesso ostacolati dal maltempo: l'ultima volta sabato scorso quando una ventina di agenti dell'ufficio dello sceriffo di Fontana e della West Valley Search and Rescue, hanno perlustrato la zona senza successo. Di Sands ha parlato John Malkovich al festival di cinema di Berlino dove si e' recato per presentare il suo ultimo film, Seneca - On the Creation of Earthquakes in cui l'amico e collega aveva avuto una parte.

"E' una cosa molto triste", ha detto della sua co-star: "Julian e io eravamo molto legati. Sono stato il padrino del suo primo figlio con la prima moglie Sarah, gli ho presentato la seconda moglie, e siamo stati amici fin dal 1993 quando ci siamo incontrati sul set di Killing Fields". Intanto due giorni fa e' stato trovato morto un altro escursionista, scomparso lo stesso giorno di Sands nella zona. Anche in quel caso la neve e la visibilita' limitata avevano a lungo ostacolato le ricerche.

Sands, che tra i suoi crediti include "Il pasto nudo" di David Cronenberg, "Gothic" di Ken Russel, "Boxing Helena" di David Lynch e "Aracnofobia" e che vive da anni a North Hollywood, nell'area di Los Angeles, era considerato un esperto alpinista e trecker.