Io sono leggenda 2 si baserà su finale alternativo primo film

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - 'I Am Legend' (Io sono leggenda) avrà un sequel e sarà basato sul finale alternativo del primo film. Lo ha detto a Deadline il regista e sceneggiatore Akiva Goldsman alla luce di un accordo fra la sua casa di produzione, Weed Road, e la Warner Bros.

Il film, diretto da Francis Lawrence e basato sull'omonimo romanzo di Richard Matheson, con protagonista Will Smith, nei panni di Robert Neville, fu campione di incassi nel 2007. Nel sequel ci sarà anche Michael B. Jordan anche se non è stato ancora rivelato in quale ruolo.

Nel film originale Neville sembra essere l'unico sopravvissuto ad una spaventosa pandemia generata da un virus del morbillo geneticamente modificato, originariamente concepito dalla dottoressa Alice Krippin (Emma Thompson) per combattere il cancro. Nel finale, diverso da quello del libro di Matheson, Neville si sacrifica per salvare l'umanità.

Goldsman ha spiegato che il sequel avrà inizio alcuni decenni dopo il primo film e tenderà verso il finale alternativo non incluso nella versione uscita al cinema nel 2007 ma presente in quella home video e che prevede risvolti meno tragici. Sarà anche ispirato da 'The Last of Us', serie televisiva statunitense del 2023 creata da Craig Mazin e Neil Druckmann su adattamento dell'omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog. (ANSA).