Berlino: Philippe Garrel e i suoi figli per Le Grand Chariot

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 21 FEB - Quanto sono belli i burattini e la famiglia Garrel. E quello che ci si ritrova a dire dopo aver visto le quasi due ore di LE GRAND CHARIOT di Philippe Garrel, in concorso al Festival di Berlino e con nel cast i suoi tre figli, Louis, Esther e Lena che recitano insieme ad Aurélien Recoing e Francine Bergé. Uno storia di famiglia, come è anche nel cast, che vede in scena tre fratelli che costituiscono l'ultima generazione di una famiglia di burattinai guidata con passione dal padre. Una squadra di artisti che a malapena riesce a sbarcare il lunario, ma con delle dinamiche familiari e affettive piene di leggerezza. Le stesse dinamiche dei burattini che animano negli spettacoli per bambini. In questa squadra c'è anche la nonna contribuisce, in qualità di sarta, ma soprattutto p come depositaria di ricordi e saggezza. Un tragico evento metterà però alla prova il desiderio di ogni fratello di andare avanti in questo particolare lavoro. Philippe Garrel torna in concorso alla Berlinale dopo che, nel 2020, LE SEL DES LARMES era stato selezionato per la competizione. Il lungometraggio segna comunque la prima volta che i fratelli, Louis, Esther e Léna Garrel appaiono contemporaneamente in uno dei film del padre. Louis è apparso in altri film di Philippe, tra cui, LA FRONTIÈRE DE L'AUBE, UN ÉTÉ BRêLANT, LA JALOUSIE e la loro ultima collaborazione ne L'OMBRE DES FEMMES nel 2015.

"L'arte dei burattini e l'arte in generale è sempre fantastica - ha detto il regista aggiungendo poi -. Vorrei che ci si divertisse e si fosse felici nel vedere questo film, proprio come sono stato felice io perché ero con i miei figli" (ANSA).