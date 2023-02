Berlino, a Disco Boy di Abbruzzese il premio Kineo

(ANSA) - BERLINO, 21 FEB - A Giacomo Abbruzzese per DISCO BOY è andato il Premio Kinéo e GCHR Movie for Humanity Award. Un premio di buon auspicio per l'unico film italiano, e opera prima del regista, in concorso al 73° Festival Internazionale del Film di Berlino. DISCO BOY uscirà nelle sale il 9 marzo distribuito da Lucky Red.

Il Premio KINÉO e GCHR per i Diritti Umani è attribuito a Giacomo Abbruzzese per Disco Boy (coprodotto dalla società italiana Dugong Films con Francia, Belgio e Polonia) "per aver fotografato una realtà di disagi, minacce, sfruttamento in una terra martoriata dove si intrecciano i destini dei protagonisti: protagonisti del film ma anche delle loro vite". (ANSA).