Bafta dominati da vincitori bianchi, monta polemica in Gb

(ANSA) - LONDRA, 21 FEB - Monta la polemica nel Regno Unito per la premiazione dei Bafta dominata da vincitori bianchi, ben poco inclusiva e rappresentativa delle minoranze etniche a detta di molti nel mondo dello spettacolo. Tutto questo nonostante i consensi diffusi sul trionfo del film "pacifista" 'Niente di nuovo sul fronte occidentale' e dopo le emozioni suscitate nella serata di gala dal ricordo della regina Elisabetta II affidato alla star Helen Mirren, a cui hanno assistito dalla platea anche l'erede al trono William e la sua consorte Kate.

Ma tengono banco da due giorni le critiche sugli attori e soprattutto attrici non premiati, in particolare sui social, con tanto di hashtag ad hoc, '#BaftasSoWhite' (Bafta così bianchi), come era stato fatto in passato per protestare contro alcune edizioni degli Oscar. Tantissimi i commenti sulla cerimonia. La conduttrice di Sky News Saima Mohsin ha twittato: "Ho guardato le clip dei Bafta e non ho visto vincere una sola persona di carnagione scura". Mentre Marcus Ryder, del centro Sir Lenny Henry per la diversità nei media, ha parlato di risultati "piuttosto deprimenti": i Bafta hanno mostrato che non c'è stato "alcun cambiamento sostanziale" nell'ultimo decennio. (ANSA).