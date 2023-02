Tom Sizemore in gravi condizioni per un aneurisma al cervello

(ANSA) - NEW YORK, 20 FEB - Tom Sizemore, il sergente Mike Horvath di Salvate il soldato Ryan a fianco di Tom Hanks, è grave in ospedale per un aneurisma al cervello. Le sue condizioni sono state definite "in bilico" da un portavoce: "La famiglia è al corrente della situazione e aspetta aggiornamenti".

Sizemore, 61 anni di Detroit, è apparso, spesso nelle parti del duro, in vari film di azione di successo a partire dagli anni Novanta: tra questi Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor e Black Hawk Down. E' stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in L'occhio gelido del testimone e più di recente era apparso in televisione nelle serie Twin Peaks e Cobra Kai.

L'attore ha avuto in passato problemi legali e di dipendenza dalla droga: nel 2003 era stato condannato nel 2003 per violenza domestica contro l'ex compagna Heidi Fleiss, a sua volta famosa negli anni Novanta come 'la Madame delle star' per il giro di call girl che aveva messo in piedi nella mecca del cinema.

(ANSA).