Judi Dench, 'impossibile recitare a causa della maculopatia'

(ANSA) - NEW YORK, 20 FEB - Per Judi Dench sta diventando impossibile recitare. Lo ha confessato la stessa attrice premio Oscar, 88 anni, durante un'apparizione al 'Graham Norton Show' della Bbc. Dench soffre da circa 10 anni di degenerazione maculare, una condizione che può portare alla perdita completa e irreversibile della visione centrale.

Discutendo della memorizzazione delle battute, l'attrice ha spiegato che per lei sta diventando impossibile perché ha una memoria fotografica. "Ho bisogno - ha detto - di un macchinario che non solo mi insegni le battute ma che mi indichi anche a che punto della pagina sono. Una volta era così semplice memorizzare e ricordare. Avrei potuto recitare l'intera 'La dodicesima notte' (opera di Shakespeare, ndr) in questo momento".

Nonostante ciò non si è persa di spirito e continua a mantenere la sua passione per la recitazione. Al momento sta promuovendo un nuovo film, 'Allelujah', basato su un'opera teatrale del 2018 di Alan Bennett. E' ambientato in reparto geriatrico. Judi Dench è considerata tra le migliori attrici della sua generazione. Assieme a Glenn Close, Cate Blanchett e Geraldine Page, è la quarta interprete ad avere avuto più candidature nella storia degli Oscar. (ANSA).