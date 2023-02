Ant-Man non delude le attese, subito primo anche in Italia

Ant-Man and The Wasp: Quantumania (Disney) non delude le aspettative: il nuovo film Marvel Studios, epica avventura nel subatomico Regno Quantico, è al top del box office (anche) italiano con 2.400.770 in 5 giorni arrivano già a superare i 3 milioni nel totale. Al secondo posto la commedia di Alessandro Siani, uscita il 14 febbraio, Tramite Amicizia (01 Distribution) che sfiora il milione di euro (985.399), è l'unico film italiano tra i primi 10, ed è in totale a 1.382.204. Terzo posto per Non così vicino (A man called Otto) distribuito da Warner Bros con 432mila euro in 4 giorni. Preceduto da queste tre new entry scivola dal primo al quarto posto il Titanic rieditato per il 25/o anniversario: 278.836 mila euro nel weekend e 1 milione 459mila nel totale.

Dal secondo al quinto posto Gli spiriti dell'isola (Disney) con un incasso di 268mila euro e un totale di 1.685.029. Dal terzo al sesto posto Magic Mike - The Last Dance (Warner Bros) con 179.435 e un totale di 625.943 in tre settimane. Altri 107mila euro per Avatar - La Via dell'acqua sceso al nono posto dal sesto ma comunque nella top ten da ben 10 settimane: in Italia il totale degli incassi del film di James Cameron sono oltre i 44 milioni di euro, al terzo posto di sempre secondo i dati di ieri.

Sono 6 milioni in totale gli incassi del weekend, secondo il Cinetel, +49% sulla settimana precedente e + 10% sull'analogo periodo 2022.