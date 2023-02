Richard Gere ricoverato in Messico per polmonite, ora sta meglio

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Richard Gere è stato ricoverato in Messico nei giorni scorsi per una polmonite, ma ora è stato dimesso e le sue condizioni stanno migliorando. Lo riporta Tmz, spiegando che l'attore si trova in vacanza vicino a Nuevo Vallarta per festeggiare il 40esimo compleanno di sua moglie, Alejandra Silva, insieme ai loro figli.

Prima del viaggio - secondo quanto postato su Instagram dalla moglie - l'attore, ma a quanto pare anche il resto della famiglia, aveva una brutta tosse, piuttosto persistente tanto da costringerlo al ricovero nel corso della vacanza. Ora - secondo fonti interpellate da Tmz - Gere sarebbe ancora sotto antibiotici, ma starebbe comunque migliorando. Alejandra ha pubblicato una foto ieri su Ig che la mostra insieme al marito e ad uno dei figli mentre camminano verso una spiaggia per trascorrere - spiega - "un'altra giornata al mare".

