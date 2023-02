I Daniel battono Spielberg nel premio dei registi

(ANSA) - NEW YORK, 19 FEB - In attesa dei Bafta di stasera, i Daniels continuano la marcia verso gli Oscar: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, il duo dietro Everything Everywhere All at Once hanno vinto il premio della Directors Guild of America.

Nel premio per la miglior regia i Daniel hanno battuto Steven Spielberg, arrivato alla serata di ieri notte con un record di nomination (11) e tre vittorie. Spielberg puntava a un quarto premio con il semiautobiografico The Fabelmans.

"E' stato un anno incredibile per il nostro piccolo film che continua a vincere", hanno detto i due premiati ringraziando la protagonista Michelle Yeoh ("che appare in tutti i fotogrammi") e lo studio A24 che ha creduto in loro garantendo i finanziamenti. Everything Everywhere e' il frontrunner quanto a nomination per gli Oscar: ne ha ottenuto undici compreso quelli per il miglior regista e il miglior film. Tra gli altri premi, Charlotte Wells ha vinto quello per l'opera prima con Aftersun.

Votano per i Dga circa 19 mila membri del sindacato dei registi: nei suoi 75 anni di storia, i premi sono stati il barometro piu' affidabile per l'Oscar alla regia con solo otto registi premiati che non hanno vinto la statuetta degli Academy Awards, da ultimo Sam Mendes per 1917 che nel 2020 ha perso contro Bong Joon Ho di Parasite.