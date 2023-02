Genovese e Carlei 'Filmmaker dell'anno' a LA, Italia

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - I registi Paolo Genovese e Carlo Carlei riceveranno il premio 'Italian Filmmaker of the Year' a Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival, (5-11 marzo), 18esima edizione delle kermesse con il sostegno del Ministero Italiano della Cultura - Dg Cinema e Intesa Sanpaolo.

Genovese presenterà al TLC Chinese Theater il film "Il primo giorno della mia vita", tratto dal suo romanzo e interpretato da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Sara Serraiocco, Margherita Buy, Gabriele Cristini, Vittoria Puccini e Lino Guanciale.

Carlei accompagnerà "Fiori sopra l'Inferno", miniserie di Rai 1 con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Teresa Battaglia, la commissaria di Polizia creata da Ilaria Tuti.

Le premiazioni di Genovese e Carlei saranno ospitate dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles nel corso del Gala in onore dei candidati all'Oscar, il 10 marzo.

Tante le eccellenze attese al Chinese Theater nel corso del festival: tra gli altri il regista Ferzan Ozpetek , al quale sarà dedicata una retrospettiva, l'attore Frank Grillo interprete di "Lamborghini", la regista Maria Sole Tognazzi, la celebre compositrice statunitense Diane Warren e la cantante Sofia Carson per "Tell It Like a Woman" ( la canzone 'Applause' è candidata agli Oscar), le attrici Violante Placido e Jacqueline Fernandez che riceveranno il premio speciale "Women Excellence Award - In the name of Lina Wertmuller.

"L.A., Italia 2023", promosso dall'Istituto Capri nel mondo, è un evento presieduto dal Premio Oscar Bobby Moresco con il patrocinio del Consolato Generale, dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in collaborazione con RS Production, ILBE, Rainbow, Colorado Film e Givova. (ANSA).