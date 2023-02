Bachmann, l'artista enigmatica secondo Von Trotta

(ANSA) - BERLINO, 19 FEB - "È molto difficile rendere giustizia in un film a una donna e artista così versatile, complicata e enigmatica come INGEBORG BACHMANN. Ecco perché mi limito a soli sei anni della sua vita: i quattro trascorsi con Max Frisch e i due anni successivi, quando soffrì della loro separazione e fu in grado di 'guarire' attraverso un viaggio nel deserto con un uomo più giovane". Così la regista Margarethe von Trotta sintetizza oggi a Berlino il suo film in concorso alla 73/ma edizione del festival e che ha appunto come principale protagonista la fine di una storia d'amore, quella appunto tra la Bachmann (Vicky Krieps) poetessa, scrittrice, giornalista austriaca e femminista ante litteram e Frisch (Ronald Zehrfeld) noto scrittore e architetto svizzero-tedesco uomo del tutto tradizionale.

"A mio avviso la Bachmann con Max Frisch - dice sempre la regista - fece come un tentativo di vivere con grande impegno e libertà una storia d'amore. Era comunque una donna molto consapevole del suo valore, ma sapeva anche come negli anni '50 e '60 era difficile per le donne affermarsi e essere prese troppo sul serio" Da una parte in questo film, dai toni melò, c'è il loro amore appassionato e, dall'altra, l'attrito professionale e la gelosia di Frisch che fa da contraltare alla libertà anche sessuale di lei.

Quando Ingeborg dovrà elaborare il lutto di questo amore, vissuto tra Berlino, Zurigo e Roma, si troverà però a fianco amici come Hans Werner Henze e il giovane Adolf Opel. Con quest'ultimo, giornalista e letterato viennese, viaggerà insieme nel deserto. Un viaggio salvifico che la riporterà a se stessa e - soprattutto - alla sua scrittura.

"Il film inizia con una scena di notte nella quale la Bachmann ha un incubo e viene poi umiliata da Max Frisch e finisce invece con una scena di luminosità abbagliante, mentre la donna lascia il deserto. Questi i due estremi che appaiono in diverse varianti durante il film. Dalla felicità apparente all'infelicità, dalla depressione e dalla debolezza alla ripresa del piacere della vita stessa. Anche la luce cambierà, ancora e ancora, insieme ai luoghi in cui vive Ingeborg Bachmann".

